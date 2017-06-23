«Коммерсантъ» узнал о выплате рекордной премии сотрудникам Внешэкономбанка

Сотрудники Внешэкономбанка (ВЭБ) по итогам 2016 года получат рекордную премию в размере 1,139 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, эта сумма не включает вознаграждение главе корпорации Сергею Горькому. Всего деньги получат все 2177 сотрудников банка.

По информации «Коммерсанта», это уже второе предложение руководства компании. Первоначальное предложение менеджмента по размеру премии в 1,75 миллиарда рублей не было утверждено.

«В результате предложение было скорректировано в меньшую сторону, в том числе за счет выведения из общей суммы премии главы ВЭБа,— сказал собеседник газеты, отметив, что корректировка была нелинейной.

По итогам 2016 года премии будут существенно выше, чем в предыдущие несколько лет. Премиальные за 2016 год в 1,4 и 1,6 раза превысят суммы, выплаченные на эти цели по итогам двух предыдущих лет (810,5 млн руб. в 2014-м и 637,7 млн руб. в 2015 году).

Вера Юрченко