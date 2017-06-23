Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к основателю Telegram Павлу Дурову и администрации мессенджера с требованием передать данные о сервисе для включения их в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — говорится в сообщении.

Жаров напомнил, что в случае отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован.

«До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения», — отметил руководитель ведомства.

Напомним, 19 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что лично потребует у создателя Telegram Павла Дурова предоставить сведения о мессенджере.

В середине мая пользователи мессенджера Telegram организовали сбор подписей, чтобы не допустить его блокировку из-за посланного Роскомнадзором требования предоставить данные для внесения в реестр. В самом ведомстве сообщения о требовании назвали слухами и комментировать отказались.

В администрации Telegram заявили, что не будут передавать информацию «ни одному правительству или спецслужбе в мире».