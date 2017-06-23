Мусорную свалку в Балашихе закрыли после поручения Путина

Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе, на который пожаловались жители Подмосковья в ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, закрыли. Об этом сообщает Интерфакс.

Официальное закрытие полигона прошло в присутствии министра экологии и природопользования Московской области Александр Коган, главы Балашихи Евгения Жиркова рано утром.

«У въезда на полигон установлены бетонные блоки, ворота заперты, возле въезда установлен рекламный щит с надписью "Кучинский полигон ТБО (твердых бытовых отходов — ред.) закрыт», — пишет агентство.

Накануне Владимир Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе и подготовить документы в самое короткое время.

«Послушайте меня, и чтобы Воробьев (губернатор Московской области, – ред.) меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! Документы, которые должны быть подготовлены в самые короткие сроки. Я имею ввиду экспертизу: геологию, состав мусора и так далее», — уточнил глава государства.

Такое поручение президент дал на своем совещании с членами правительства после доклада министра природных ресурсов России Сергея Донского о ходе ликвидации свалки.

О свалке в Балашихе Путину сообщили во время «прямой линии» с президентом. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев поехал на мусорную свалку в Балашихе и пообещал ее закрыть к 2019 году после строительства мусороперерабатывающего завода.

Вера Юрченко