Власти Москвы отвергли нарушения при закупках по программе «Моя улица»

В пресс-службе департамента капитального ремонта правительства Москвы заявили, что не совершали нарушений при закупках по программе «Моя улица». Об этом сообщает РБК.

Там отметили, что благоустройство выполнено качественно, проверка ФАС касалась формальных процедур.

«Были рассмотрены формальные процедурные вопросы. Представленные в публикации комментарии и факты от депутата Рашкина являются недостоверными. На улице Тверской, на участке от Моховой до Пушкинской, площади работы выполнены с надлежащим качеством», — заявили в департаменте.

Кроме этого, в пресс-службе заявили, что предписаний со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не поступало.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил о том, что московское управление ФАС обнаружило нарушения более чем на 4 млрд рублей после проверки закупок по программе благоустройства «Моя улица». Издание ссылалось на копию решения службы.

ФАС проверила закупки по благоустройству Тверской улицы (от Моховой улицы до Пушкинской площади), а также тендеры на укладку гранитной тротуарной плитки и бордюров, и выявила в семи закупках нарушения.

Поводом для проверки ФАС стало обращения депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Программа «Моя улица» стартовала в Москве в 2015 году, с тех пор было благоустроено уже 100 улиц. Программа рассчитана до 2018 года.