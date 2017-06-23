Подруге экс-президента Южной Кореи дали реальный срок по делу о коррупции

Центральный окружной суд Сеула приговорил подругу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе — Чхве Сун Силь к трем годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщает CNN.

Как уточняет издание, сторона обвинения просила для подруги бывшего президента 7 лет лишения свободы.

Чхве Сун Силь признали виновной в незаконном получении привилегий. По версии следствия, она использовала свое влияние на экс-президента страны Пак Кын Хе, чтобы помочь своей дочери поступить в университет. Это решение суда для Чхве Сун Силь стало первым в рамках расследования коррупционного скандала в Южной Корее. Подруга бывшей главы государства фигурирует в 13 уголовных делах.

Напомним, политический скандал в Южной Корее разразился после того, как стало известно, что президент допустила к секретным документам свою близкую подругу, 60-летнюю шаманку, адепта мистической секты «Енсеге» Чхве Сун Силь. Она вымогала деньги у корейских компаний, чтобы перечислять их в связанные с ней фонды, и фактически управляла страной.

В середине марта конституционный суд поддержал решение парламента об импичменте президента. А в конце месяца Пак Кын Хе взяли под стражу.

Андрей Дубровский