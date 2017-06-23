Банк РПЦ «Пересвет» перешел во владение банка «Роснефти»

Подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) получил 99,999989% в капитале банка «Пересвет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы «Пересвета».

ВБРР стал владельцем «Пересвета» в результате дополнительного выпуска обыкновенных акций. Решение об этом приняли 1 июня.

Ранее основным владельцем «Пересвета» была РПЦ, ей принадлежало 49% акций. Еще 36% принадлежало религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)», 13% — аффилированному с ним ООО «Содействие», 24% составляла доля АО «Экспоцентр».

В октябре 2016 года у банка возникли проблемы, в феврале Банк России прекратил деятельность «Пересвета», санатором для банка выбрали ВБРР.

22 июня акционеры «Роснефти» на годовом собрании избрали новый состав совета директоров. В него вошли два новых участника, в том числе, главный исполнительный директор компании Glencore plc. Айван Глазенберг. В конце 2016 года эта компания в консорциуме с суверенным фондом Катара приобрела 19,5% принадлежащих государству акций «Роснефти».

В начале мая «Ведомости» сообщили, что перед крахом из кассы банка «Пересвет» пропало более 5 млр руб. Недостача обнаружилась, когда в банк пришла временная администрация.