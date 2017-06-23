Сотрудники Uber попросили восстановить полномочия основателя компании

Более тысячи сотрудников Uber подписали петицию о восстановлении полномочий основателя и гендиректора компании Трэвиса Каланика. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Он работал днем и ночью, чтобы создать компанию такой, какой она является сегодня», — говорится в петиции.

Как отмечает издание, уход Каланика из Uber вызвал тревогу сотрудников. Они написали петицию и поддержали Каланика в соцсетях. Газета подчеркивает, что после ухода основателя Uber, компания временно осталась без гендиректора, функции управления распределяются между комитетом руководителей.

По данным издания, отставка Каланика также «ошеломила многих в Силиконовой Долине», его положение считали менее уязвимым, поскольку он основал компанию и владеет ее акциями.

Напомним, 21 июня стало известно, что основатель и генеральный директор Uber Трэвис Каланик ушел с поста главы компании.

Тогда сообщалось, что на Каланика якобы оказали давление крупнейшие инвесторы Uber, в том числе Benchmark. Как писала The New York Times, инвесторы написали письмо руководству компании, в котором потребовали немедленного ухода Каланика. По данным NYT, с таким требованием они выступили, когда сам глава Uber уехал в Чикаго.

Ранее Bloomberg писал, что Каланик уйдет в отпуск на неопределенный срок после внутрикорпоративных скандалов в Uber. Отношение клиентов к Uber стало ухудшаться после того, как сервис повысил тарифы во время протестов против миграционного указа президента США Дональда Трампа.

Андрей Дубровский