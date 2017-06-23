«Росбалт»: руководство СК просило у Шакро Молодого €5 млн в качестве взятки

За прекращение уголовного преследования Андрея Кочуйкова (Итальянца) у криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) требовали 5 млн евро, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Эту сумму просили ныне арестованные сотрудники Следственного комитета (СК) России Денис Никандров, Михаил Максименко и Александр Ламонов.

Источник «Росбалта» сообщил, что в материалах прослушки разговоров сотрудников СК упоминаются «пятерка» и «пять лямов».

По данным издания, Шакро Молодой готов был выделить из своих сбережений только 500 тыс. евро. Остальные средства согласились выплатить несколько крупных и влиятельных бизнесменов. По словам источника, отказать Шакро они не смогли.

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Имена этих бизнесменов собеседник не назвал, но сообщил, что как минимум один из них установлен. Он проживает за пределами России и не реагирует на повестки, поэтому сейчас решается вопрос о его возможном объявлении в розыск.

На момент задержания представителей СК РФ с точностью было зафиксировано получение ими 500 тыс евро, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что речь идет о миллионе долларов.

Высокопоставленных сотрудников СК задержали в июле. Никандрова, Ламонова и Максименко обвиняют в получении крупной взятки.

По версии следствия, они обещали за деньги прекратить дело приближенного Шакро Молодого Андрея Кочуйкова, который проходил по делу о перестрелке на Рочдельской улице в Москве.