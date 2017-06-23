Кадыров предложил основателю Telegram и Роскомнадзору сесть за стол переговоров в Грозном
Ранее в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к основателю Telegram Павлу Дурову и администрации мессенджера с требованием передать данные о сервисе для включения их в реестр организаторов распространения информации.
«Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — заявил он.
Жаров напомнил, что в случае отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован.
Замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в связи с возможной блокировкой мессенджера Telegram заявил, что «незаменимых у нас нет».
В середине мая пользователи Telegram организовали сбор подписей, чтобы не допустить его блокировку из-за посланного Роскомнадзором требования предоставить данные для внесения в реестр. В самом ведомстве сообщения о требовании тогда назвали слухами и комментировать отказались.
При этом руководство мессенджера приденривается жесткой позиции: в администрации Telegram заявили, что не будут передавать информацию «ни одному правительству или спецслужбе в мире».
Юлия Минеева