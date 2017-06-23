Кадыров предложил основателю Telegram и Роскомнадзору сесть за стол переговоров в Грозном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил основателю Telegram Павлу Дурову и руководству Роскомнадзора сесть за стол переговоров в Грозном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сейчас Дуров и глава Роскомнадзора Александр Жаров не могут найти общий язык, заметил Кадыров, но ему «не хочется, чтобы Телеграмм блокировали». Вместе с тем, необходимо соблюдать российское законодательство, считает он.

«Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга. Со своей стороны готов в Грозном предоставить площадку для встречи, где представители Роскомнадзора и Телеграмма могут обсудить возможные варианты решения проблемы», — написал Кадыров.

Ранее в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к основателю Telegram Павлу Дурову и администрации мессенджера с требованием передать данные о сервисе для включения их в реестр организаторов распространения информации.

«Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — заявил он.

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Жаров напомнил, что в случае отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован.

Замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в связи с возможной блокировкой мессенджера Telegram заявил, что «незаменимых у нас нет».

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В середине мая пользователи Telegram организовали сбор подписей, чтобы не допустить его блокировку из-за посланного Роскомнадзором требования предоставить данные для внесения в реестр. В самом ведомстве сообщения о требовании тогда назвали слухами и комментировать отказались.

При этом руководство мессенджера приденривается жесткой позиции: в администрации Telegram заявили, что не будут передавать информацию «ни одному правительству или спецслужбе в мире».

Юлия Минеева