Госдума одобрила блокировку «зеркал» пиратских сайтов

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о блокировке копий пиратских сайтов. Трансляция заседания велась на сайте Думы.

Законопроект вводит понятие «зеркального» сайта. Инициировать блокировку таких сайтов-копий смогут не только государственные органы, но и правообладатели.

Поисковые системы будут обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

При этом депутаты отвергли предложение Минкультуры. Министерство предлагало ввести досудебные блокировки сайтов по заявлению правообладателя. Сами «зеркала» предполагалось определять экспертной оценкой.

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Как ранее заявлял министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, законопроект будет касаться только авторского права и будет направлен на защиту российских производителей контента, в первую очередь, киноиндустрии, где производители «больше всего страдают в дни премьер, первые дней десять».

При этом зарубежные правообладатели тоже смогут обратиться за защитой своей интеллектуальной собственности, но приоритетом для правительства являются правообладатели из России.

1 мая 2015 года в силу вступила обновленная версия антипиратского закона, распространяющегося теперь на книги, музыку и софт. При подтверждении Мосгорсудом неоднократного нарушения авторских прав Роскомнадзор может навсегда заблокировать сайт. До тех пор принятый в августе 2013 года закон защищал права авторов только на фильмы и сериалы.

Андрей Дубровский