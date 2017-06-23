По итогам «прямой линии» Путин утвердил список поручений

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам «прямой линии», сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства затронул практически все вопросы, которые ему были заданы. В частности, он поручил правительству совместно с властями Мурманской области принять необходимые меры для оказания доступной медицинской помощи населению города Апатиты. С докладом до 15 августа должны выступить ответственные за это поручение премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор региона Марина Ковтун.

Напомним, в ходе «прямой линии» 24-летняя Дарья Старикова рассказала президенту о проблемах с оказанием медпомощи больным в Апатитах, в частности, девушка пожаловалась на то, что в городе нет больницы.

Кроме этого, Путин поручил проверить ситуацию с предоставлением бесплатных лекарств на территории Орловской области, а также с получением социальной поддержки в Самарской области. Напомним, инвалид первой группы Клавдия спросила, почему федеральным льготникам не дают лекарства в полном объеме несмотря на то, что закупки осуществляются своевременно, средства выделяются в полном объеме. По ее словам, получение лекарств приходится добиваться через суды.

Женщина также попросила узаконить транспортировку пациентов на гемодиализ. В утвержденном списке поручений на этот счет сказано: «Рассмотреть вопрос об источниках финансового обеспечения предоставления услуги транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью».

В ходе «прямой линии» школьник Андрей из Находки пожаловался на то, что в городе все дышат угольной пылью, которая идет из ближайшего порта. «Давайте посмотрим, кому принадлежит этот порт. Мы вместе с тобой посмотрим, оставь мне свои данные, потом расскажешь мне, что изменилось», — сказал тогда Путин.

Президент поручил Генпрокуратуре совместно с Минобороны провести контрольно-надзорные мероприятия по тому, как в порту Находки исполняется законодательство в области охраны окружающей среды. «При необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство», — указал Путин. Ответственными за поручение назначен генпрокурор Юрий Чайка и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Кроме этого, Путин поручил «провести корректировку границ водоохранной зоны озера Байкал в целях обеспечения жизнедеятельности населения в границах центральной экологической зоны». В ходе «прямой линии» президенту пожаловались на то, что водоохранная зона Байкала распространяется далеко вглубь, из-за этого люди тут «ничего не могут делать», а также на плохие дороги и отсутствие водонапорной башни.

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Генпрокуратуре и Росприроднадзору поручено проверить организации, которые обеспечивают эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов в Балашихе. А правительству Московской области совместно с Минприроды — обеспечить прекращение деятельности этого полигона с его последующей ликвидацией и рекультивацией. Отметим, что список поручений президента опубликован 22 июня, а 23 июня стало известно, что свалку в Балашихе закрыли.

Путин также поручил Медведеву представить предложения по своевременной ликвидации подобных полигонов, а также усилению ответственности организаций, которые их эксплуатируют.

После того, как россиянин пожаловался на затягивание процедуры по получению «дальневосточного гектара», глава государства распорядился «ускорить осуществление государственного кадастрового учета земельных участков» на территории Дальнего Востока.

Путин также распорядился рассмотреть вопрос об увеличении объема бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов, о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе и представить предложения по совершенствованию оплаты труда молодых учителей.