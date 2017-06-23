Провокаторы сорвали посвященную пыткам в колониях пресс-конференцию

Сегодня в пресс-центре «Новой газеты» состоялась пресс-конференция «Пытки в исправительных учреждениях Мордовии и Кировской области», организованная Движением «За права человека» и Фондом «В защиту прав заключенных».

Пресс-конференция состоялась лишь наполовину, поскольку после выступления двух женщин, отбывавших наказание в ИК-2 Мордовии, и подвергавшихся там пыткам и избиениям, слово захватила женщина, которая обвинила выступавших во лжи и заявила, что в ИК-2 Мордовии все хорошо. На просьбы организаторов покинуть помещение женщина не реагировала, продолжая провоцировать выступавших ранее спикеров.

После этого возникла неразбериха, и мероприятие пришлось прекратить. Тем не менее, все заявленные спикеры успели выступить, не успели только задать вопросы.

О насилии в мужской ИК-6 Кировской области рассказала адвокат Наталья Кругликова и бывший заключенный Гасан Гадиров. Адвокат Кругликова, защищающая заключенного этой колонии Эдуарда Горбунова, рассказала, что он был изнасилован 15 января сразу после поступления, лично начальником колонии Бибиком (насиловал палкой) и другими осужденными (насиловали паяльником). После этого у него десять дней шла кровь, но следователи СК все равно отказались возбуждать дело по данному факту. Зато возбудили дело против самого Горбунова по статье «ложный донос» (ст. 306 УК РФ).

Гасан Гадиров рассказал на собственном примере, что происходит с осужденными, которые поступают в ИК-6: «Меня завели в комнату оперативников СИЗО, там все в масках, висит Андреевский флаг, там стоит фаллос, тебя раздели догола, подпиши бумагу (о сотрудничестве с администрацией – ред.) – и никуда ты не денешься, подпишешь». Прокурор, по словам Гадирова, часто стоит рядом и смотрит на избиение, а если заключенный возражает, говорит – «бейте еще».

О происходящем в ИК-2 Мордовии рассказывали адвокат Маргарита Ростошинская и двое бывших заключенных этой колонии – Татьяна Гаврилова и Ольга Шиляева.

Ростошинская рассказала, как во время ожидания своей подзащитной видела, как женщины-заключенные зубными щетками чистят от снега плац. Также она передала рассказ своей подзащитной Елены Ивановой, видео-версия которого выложена на сайте «Территория пыток». Примерно то же повторили выступившие затем Татьяна Гаврилова и Ольга Шиляева. По их словам, женщин в ИК-2 Мордовии регулярно и жестоко избивают, как сотрудники колонии, так и «активисты» из числа осужденных, выполняющие указания администрации. Женщины работают непрерывно по много часов — смена может длиться и 24 часа без перерыва на сон, в туалет тоже не выпускают – для этого есть пластиковый пакет под рабочим столом. За брак, за косой взгляд и просто так регулярно избивают. При этом, работать на этих швейных машинках никого не учат, но «базу» (норму, установленную руководством колонии – ред.) необходимо выполнить. Без этого — ни еды, ни сна, ни туалета. Выступавшие также рассказали о том, что в колонии регулярно происходят убийства и самоубийства заключенных.

После этого слово взяла не представившаяся женщина, которая много раз крикнула, что хочет «рассказать правду» об ИК-2 — там все очень хорошо, а выступавшие ранее — наркоманки, и их слова — ложь. Уходить она категорически отказывалась, так что мероприятие было сорвано.

На выходе из пресс-центра участников конференции поджидал пикет НОДа с малопонятными по содержанию плакатами, а на самой пресс-конференции присутствовали представители РЕН-ТВ, поэтому организаторы ожидают выхода нового сюжета этой телекомпании на тему пыток в колониях.