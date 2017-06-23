«Мемориал» признал политзаключенным еще одного участника акции 26 марта

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным Дмитрия Крепкина. Его обвиняют в нападении на полицейского во время несогласованной акции против коррупции 26 марта в Москве. Об этом сообщается на сайте организации.

В правозащитном центре считают, что содержание под стражей Крепкина и других фигурантов «дела 26 марта» не соответствует «реальной опасности» содеянного. А само уголовное дело в организации называют «политически мотивированным». Также центр в своем сообщении указывает, что суд не исследовал вопрос, совершали ли сотрудники правоохранительных органов незаконные действия в отношении задержанных.

«Зафиксировано много случаев необоснованного применения полицией насилия в ходе мирной антикоррупционной акции 26 марта 2017 года, как в Москве, так и в других городах России. Только в Москве за осуществление своих конституционных прав на мирную демонстрацию было задержано более тысячи человек. Однако правоохранительные органы не расследовали эти факты, не признавали пострадавшими участников общественных акций», — говорится в сообщении организации.

Ранее московский городской суд признал законным арест обвиняемого в нападении на полицейского на акции 26 марта в Москве Дмитрия Крепкина.

Приговоры по делу 26 марта были вынесены актеру Юрию Кулию и столяру Александру Шпакову. Они оба признали вину и согласились на особый порядок рассмотрения дела. Кулия Тверской суд Москвы приговорил к 8 месяцам колонии-поселения. Шпаков получил полтора года колонии общего режима.

Напомним, 26 марта по всей России прошли митинги против коррупции. Участники протеста требовали расследовать факты, изложенные в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Андрей Дубровский