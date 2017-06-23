Полиция: причиной пожара в лондонской высотке стал неисправный холодильник

Как сообщает британская полиция, причиной пожара в лондонской высотке «Гренфелл Тауэр», в результате которого погибли больше 70 человек, мог стать неисправный холодильник Hotpoint FF175BP. Об этом заявил представитель Скотленд-Ярда Фиона МакКормак, передает Reuters.

Агентство отмечает, что сейчас производитель холодильника проводит дополнительные испытания, чтобы выяснить, что могло привести к возгоранию. При этом версию об умышленном поджоге эксперты исключили.

Полиция также выяснила, что изоляция и плитка, которую использовали для покрытия здания, не прошли испытания пожарной безопасности. Правоохранители передали эту информацию правительству для дальнейшего распространения.

«Учитывая гибель стольких людей, мы готовы выдвинуть обвинения в непредумышленном убийстве и других уголовных преступлениях и нарушениях законодательства», — заявила представитель полиции.

Ранее полиция сообщила, что жертвами пожара в 24-этажном жилом доме «Гренфелл Тауэр» на западе Лондона стали 79 человек.

Правительство Великобритании пообещало выделить пострадавшим 5 млн фунтов стерлингов (6,39 млн долларов). Деньги пойдут на новое жилье и другие расходы.

Возгорание в жилом доме произошло 14 июня. По данным британских СМИ, пожар начался на одном из нижних этажей, затем огонь быстро распространился по всему зданию. Очевидцы сообщили, что видели, как люди выпрыгивали из окон в надежде спастись.

Андрей Дубровский