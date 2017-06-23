Павел Дуров ответил на угрозы Роскомнадзора заблокировать Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров ответил на письмо главы Роскомнадзора Александра Жарова по поводу необходимости зарегистрировать мессенджер в России.

Дуров заметил, что «на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger», однако активно обсуждается возможная блокировка Telegram.

«Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive. Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

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Ранее в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к основателю Telegram Павлу Дурову и администрации мессенджера с требованием передать данные о сервисе для включения их в реестр организаторов распространения информации.

«Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — заявил он.

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Жаров напомнил, что в случае отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован.

Замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в связи с возможной блокировкой мессенджера Telegram заявил, что «незаменимых у нас нет».

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В середине мая пользователи Telegram организовали сбор подписей, чтобы не допустить его блокировку из-за посланного Роскомнадзором требования предоставить данные для внесения в реестр. В самом ведомстве сообщения о требовании тогда назвали слухами и комментировать отказались.

При этом руководство мессенджера приденривается жесткой позиции: в администрации Telegram заявили, что не будут передавать информацию «ни одному правительству или спецслужбе в мире».