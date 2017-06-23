В Северной Корее назвали «загадкой» смерть американского студента

В КНДР назвали «загадкой» смерть американского студента Отто Вормбиера, который скончался вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы после 17 месяцев заключения. Об этом сообщает Reuters.

«Тот факт, что Вормбиер внезапно скончался меньше, чем через неделю после его возвращения в США в нормальном состоянии(по данным газеты The Washington Post, студента доставили в США в состоянии комы,— ред.), загадка для нас», — заявил пресс-секретарь МИД Северной Кореи.

В КНДР отрицают, что Вормбиер погиб из-за пыток и избиений в северокорейской тюрьме. По мнению пресс-секретаря МИД страны, студент стал «жертвой политики стратегического терпения» администрации бывшего президента США Барака Обамы, которая якобы «никогда не просила» КНДР о его освобождении.

20 июня американский студент Отто Вормбиер, которого власти Северной Кореи освободили 13 июня, после 17 месяцев заключения в тюрьме, скончался в США.

Ранее американские врачи, которые наблюдали за Вормбиером после освобождения, рассказали о серьезном поражении головного мозга у пациента. Ему диагностировали обширную потерю нервной ткани в мозге. По их словам, Отто Вормбиер при бодрствовании не реагировал ни на какие раздражители, не понимал слова и жесты.

13 июня стало известно, что Северная Корея освободила Вормбиера, его эвакуировали в США в состоянии комы. По словам северокорейских врачей, вскоре после суда у молодого человека диагностировали ботулизм. Вормбиер якобы впал в кому, когда принял снотворное. В таком состоянии он находился год.

Напомним, американского студента Отто Вомбиера задержали в январе 2016 года во время пятидневной туристической поездки в КНДР. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за кражу агитационного плаката. Суд обвинил его «в заговоре с целью ведения подрывной деятельности против КНДР».

Андрей Дубровский