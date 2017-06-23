Две трети детей российских миллионеров поехали учиться за границу

Примерно две трети детей российских владельцев крупного капитала поступили в университеты за границу. Об этом говорится в исследовании «Wealth report: Russia», подготовленном швейцарской Julius Baer Group и Центром управления благосостоянием и филантропии «Сколково», сообщает RNS.

В исследовании также говорится, что четверть опрошенных российских миллионеров допускают временный переезд за границу. Половина собирается жить в России как минимум в течение следующих 10 лет.

Всего исследователи опросили 32 владельцев крупного капитала в России. Примерно треть из них намерены продолжить управлять бизнесом в ближайшие пять лет, 16% — собираются его продать, 17% — хотят сделать бизнес публичным через проведение IPO, 6% — передать его семье. Остальные 28% не планировали дальнейшие действия в бизнесе.

При этом большинство опрошенных предпринимателей считают приоритетом не рост капитала, а сохранность и безопасность бизнеса.

В докладе также отмечается, что средний возраст владельцев крупного капитала в России составляет 50—55 лет. Большинство из них состоят в первом браке и имеют троих детей.

Состояние таких бизнесменов заработано их собственными усилиями, говорится в докладе. При этом значительную роль в накоплении богатства четверти российских миллиардеров сыграли приватизация и государственные контракты.

Всего среди населения России доля миллионеров составляет около 0,1% против 1,5% в Германии и 4,5% в Швейцарии, отмечается в исследовании.

Андрей Дубровский