ЦИК напомнила Навальному о невозможности участвовать в президентских выборах

Оппозиционер Алексей Навальный на данный момент не обладает правом избираться на выборах из-за судимости. Об этом говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК подчеркнули, что сейчас никакой официальной избирательной кампании по выборам президента России не проводится, а официальное выдвижение кандидатов будет возможно начиная с декабря 2017 года.

«Действия по организации «штабов» для поддержки «кандидата» А.А. Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и вне регулирования законодательства о выборах», — заявили в ЦИК.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что у оппозиционного политика Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным на выборах президента в 2018 году.

При этом глава ЦИК не исключила, что «вдруг произойдет какое-то чудо и он (Навальный, — ред.) напишет кассационную жалобу».

«Дело в том, что я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном. Потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать», — заявила Памфилова.