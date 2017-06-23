Washington Post узнала о «цифровой бомбе» США для инфраструктуры России
Экс-президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение кибероружия в российской инфраструктуре, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего американского чиновника.
По его словам, проект был в разработке, когда Обама покинул пост президента. Спецслужбам США поручили найти слабые места в российской инфраструктуре в декабре прошлого года. Поручение содержалось в неопубликованной части последнего пакета санкций против России.
Сейчас кибероперация находится на ранней стадии. Она предполагает внедрение неких «имплантов» в российские сети. Их разработали в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, уточняет издание. Операция будет применена, если произойдет критическое обострение отношений с Россией. Одобрить применение «цифрового эквивалента бомбы» может действующий президент.
Впервые Обама узнал о вмешательстве России в американские выборы в августе 2016 года, сообщает издание. Тогда его и трех его старших помощников ознакомили с докладом ФБР. Издание отмечает, что он изучался в тех же условиях секретности, что и во время убийства Усамы бен Ладена. Такие меры предприняли для избежание утечек. Позже с ним ознакомили и других членам Белого дома.
В этом документе, продолжает WP, говорилось, что президент России Владимир путин лично отдал приказ российским спецслужбам навредить кандидату от демократов Хилари Клинтон, а также помочь ее конкуренту на выборах, нынешнему президенту Дональду Трампу.
Во время президентских выборов в США работа по расследования российского вмешательства замедлилась, поскольку в Белом доме были заняты тем, чтобы подготовить меры, которые помешают Трампу отменить инициативы Обамы. К тому же, в Белом доме ожидали подтверждения данных из доклада ФБР от АНБ и ЦРУ.
В администрации Обамы на протяжении долгого времени выбирали ответные меры России. Во-первых, из-за опасения, что они приведут к увеличению вмешательства российских хакеров. Во-вторых, из-за опасения, что они повлияют на исход предвыборной кампании и «омрачат» ожидаемую победу Клинтон. Рассматривался вариант с введением санкций лично против Путина или публикация компрометирующей его информации, которую собрали в ЦРУ.
Якобы за неделю до выборов американцы направили Кремлю финальное предупреждение по спецканалу, который создали для предотвращения ядерной войны. Москва ответила на это предупреждение после выборов президента.
Также WP рассказывает, как российские чиновники освобождали дипломатические дачи. Якобы агенты ФБР наблюдали, как оттуда выезжали груженные грузовики. Когда они покинули территорию, сотрудники ФБР осмотрели дачи и якобы обнаружили там следы антенн, электроники, компьютеров, файловых шкафов и другого оборудования. При этом в зданиях жилых помещений осталось много следов электронной техники на полу, столах и стенах.
Напомним, в январе этого года спецслужбы США опубликовали публичную часть доклада о предположительном вмешательстве России в американские выборы. В Кремле заявили, что в документе не содержится конкретных данных, соответственно, доклад не доказывает факт хакерских атак со стороны России.
О внедрении американскими хакерами в российские электросети в ноябре 2016 году узнал NBC News. Тогда отмечалось, что кибероружие может тушить свет и отключать интернет в городах.