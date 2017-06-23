Washington Post узнала о «цифровой бомбе» США для инфраструктуры России

Экс-президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение кибероружия в российской инфраструктуре, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего американского чиновника.

По его словам, проект был в разработке, когда Обама покинул пост президента. Спецслужбам США поручили найти слабые места в российской инфраструктуре в декабре прошлого года. Поручение содержалось в неопубликованной части последнего пакета санкций против России.

Сейчас кибероперация находится на ранней стадии. Она предполагает внедрение неких «имплантов» в российские сети. Их разработали в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, уточняет издание. Операция будет применена, если произойдет критическое обострение отношений с Россией. Одобрить применение «цифрового эквивалента бомбы» может действующий президент.

Впервые Обама узнал о вмешательстве России в американские выборы в августе 2016 года, сообщает издание. Тогда его и трех его старших помощников ознакомили с докладом ФБР. Издание отмечает, что он изучался в тех же условиях секретности, что и во время убийства Усамы бен Ладена. Такие меры предприняли для избежание утечек. Позже с ним ознакомили и других членам Белого дома.

В этом документе, продолжает WP, говорилось, что президент России Владимир путин лично отдал приказ российским спецслужбам навредить кандидату от демократов Хилари Клинтон, а также помочь ее конкуренту на выборах, нынешнему президенту Дональду Трампу.

Во время президентских выборов в США работа по расследования российского вмешательства замедлилась, поскольку в Белом доме были заняты тем, чтобы подготовить меры, которые помешают Трампу отменить инициативы Обамы. К тому же, в Белом доме ожидали подтверждения данных из доклада ФБР от АНБ и ЦРУ.

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В администрации Обамы на протяжении долгого времени выбирали ответные меры России. Во-первых, из-за опасения, что они приведут к увеличению вмешательства российских хакеров. Во-вторых, из-за опасения, что они повлияют на исход предвыборной кампании и «омрачат» ожидаемую победу Клинтон. Рассматривался вариант с введением санкций лично против Путина или публикация компрометирующей его информации, которую собрали в ЦРУ.

Якобы за неделю до выборов американцы направили Кремлю финальное предупреждение по спецканалу, который создали для предотвращения ядерной войны. Москва ответила на это предупреждение после выборов президента.

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Также WP рассказывает, как российские чиновники освобождали дипломатические дачи. Якобы агенты ФБР наблюдали, как оттуда выезжали груженные грузовики. Когда они покинули территорию, сотрудники ФБР осмотрели дачи и якобы обнаружили там следы антенн, электроники, компьютеров, файловых шкафов и другого оборудования. При этом в зданиях жилых помещений осталось много следов электронной техники на полу, столах и стенах.

Напомним, в январе этого года спецслужбы США опубликовали публичную часть доклада о предположительном вмешательстве России в американские выборы. В Кремле заявили, что в документе не содержится конкретных данных, соответственно, доклад не доказывает факт хакерских атак со стороны России.

О внедрении американскими хакерами в российские электросети в ноябре 2016 году узнал NBC News. Тогда отмечалось, что кибероружие может тушить свет и отключать интернет в городах.