Роскомнадзор: Telegram предоставляет возможности для общения террористам

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что мессенджер Telegram игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам, об этом говорится в фейсбуке ведомства.

«Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича (Дурова, — ред.), я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», — написал Жаров.

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По мнению Жарова, Telegram самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога российскими властями. Жаров подчеркнул, что надзорное ведомство до сих пор не получило информации о сервисе от мессенджера для включение его в реестр организаторов распространения информации в интернете.

«К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову», — написал Жаров.

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Ранее в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал основателя Telegram Павла Дурова и администрацию мессенджера передать данные о сервисе, иначе Telegram в России будет заблокирован.

Сам Дуров, комментируя письмо главы Роскомнадзора по поводу необходимости зарегистрировать мессенджер в России, назвал угрозы блокировки Telegram «саботажем государственных интересов».

«Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive. Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Андрей Дубровский