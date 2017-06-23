Генпрокуратура отказалась проверять информацию из расследования ФБК о Медведеве
Генпрокуратура ответила отказом на требование депутата Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина проверить информацию о возможной коррупционной деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева. Депутат опубликовал ответ ведомства в своем твиттере.
В документе говорится, что поставленные в обращении вопросы не относятся к полномочиям органов прокуратуры России.
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По данным ФБК, Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» связан с фондом «Соцгоспроект», которому олигарх Алишер Усманов якобы пожертвовал усадьбу площадью 3000 кв. м в поселке Знаменское. Председателем наблюдательного совета «Дар» является однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев.
Андрей Дубровский