Генпрокуратура отказалась проверять информацию из расследования ФБК о Медведеве

Генпрокуратура ответила отказом на требование депутата Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина проверить информацию о возможной коррупционной деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева. Депутат опубликовал ответ ведомства в своем твиттере.

В документе говорится, что поставленные в обращении вопросы не относятся к полномочиям органов прокуратуры России.

Напомним, расследование Алексея Навального о якобы «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева было опубликовано Фондом борьбы с коррупцией в начале марта. ФБК утверждает, что Медведев связан с несколькими дорогими объектами недвижимости, которые принадлежат благотворительным фондам и близким к ним структурам. Управляющими этих объектов называются друзья и однокурсники премьера, а также его «доверенные лица».

По данным ФБК, Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» связан с фондом «Соцгоспроект», которому олигарх Алишер Усманов якобы пожертвовал усадьбу площадью 3000 кв. м в поселке Знаменское. Председателем наблюдательного совета «Дар» является однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Андрей Дубровский