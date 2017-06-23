В Томске оштрафовали пенсионерку за видеообращение к Путину

В Томске на 20 тыс. рублей оштрафовали 57-летнюю пенсионерку Галину Шергину, которая записывала 45-секундное видеообращение для «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Еще одна проходящая по делу пенсионерка, 70-летняя Екатерина Гаврилина прямо из суда была увезена по скорой в больницу, где находится до сих пор, сообщает ТВ-2.

Ленинский суд Томска признал пенсионерок виновными в организации несанкционированного пикета (статья 20.2 КоАП). По данным издания, Шергина, Гаврилина и еще несколько женщин пришли на центральную площадь к зданию администрации Томска, достали видеокамеру и стали записывать видеообращение. Они просили Путина обратить внимание на коррупцию в правоохранительных органах. Письмо Путину женщины привязали к воздушным шарикам.

Во время подготовки и проведения видеообращения, сообщает ТВ-2, полицейские подходили к женщинам, интересовались, что они делают, однако никаких замечаний не делали, прекратить видеозапись не требовали. В суде один из них, Антон Чекалин, подтвердил, что замечаний женщинам он не делал, прекратить видеосъемку не требовал.

«И лишь после очередного наводящего вопроса судьи “Как же вы могли не делать замечаний? Ведь делали?” — “Делал” — выдавил из себя покрасневший Чекалин», — отмечает ТВ-2.

Издание обращает внимаение, что в материалах дела есть любительская видеозапись, на которой вместе с женщинами запечатлен и Чекалин. При этом из материалов суда следует, что это он сделал эту запись. То, что «автор видеозаписи» Чекалин сам находится в кадре, суд не смутило, подчеркивает ТВ-2.

Издание задается вопросом: если запуск трех воздушных шариков с письмом к президенту, отпущенных в воздух возле здания областной администрации, суд квалифицировал как несанкционированный пикет, то «будет ли в следующий раз считаться таковым, например, запуск в этом же месте просто нескольких воздушных шариков без письма гаранту Конституции?»

«Прямая линия» с президентом России состоялась 15 июня. По ее итогам спустя неделю Путин утвердил список поручений правительству.