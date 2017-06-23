Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете анонимайзеров

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о запрете использования технологий для доступа к заблокированным сайтам с противоправной информацией. Об этом сообщается на официальном сайте Думы.

«За» проголосовали 363 депутата, против не выступил никто. Согласно документу, пользователей лишат возможности найти ссылки на заблокированные ресурсы в результатах поиска.

Напомним, 8 июня законопроект был внесен в Госдуму. Авторами документа стали представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак и представитель КПРФ Андрей Ещенко.

В разговоре с «Новой газетой» Кудрявцев ранее пояснил, что принятие закона поможет закрыть дополнительные каналы выхода на запрещенные ссылки, путем удаления их с ядер сети «операторов поисковых систем».

Как пояснил руководитель проекта Роскомсвобода Артем Козлюк, согласно законопроекту, под блокировку все же могут попасть поисковые сервисы, с помощью которых можно пройти по ссылкам на запрещенные ресурсы. Например, VPN сервисы, прокси-серверы, анонимайзеры, браузеры со встроенной функцией проксирования трафика, браузер Tor, специальное программное обеспечение.

В пресс-службе компании «Яндекс» заявили, что к инициативе относятся «настороженно». Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев также раскритиковал законопроект о запрете «обхода блокировок».

Андрей Дубровский