Генпрокурор Украины прокомментировал обыски у главреда издания «Страна.ua»

Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал обыски у главного редактора «Страна.ua» Игоря Гужвы. Об этом сообщает издание «Гордон».

«Могу утверждать, что при обысках у Гужвы свобода слова не пострадала. Ее там не нашли. Там нашли $10 тыс., которые вымогали за неразмещение дискредитирующего материала», — сказал он.

Луценко отметил, что для журналиста вымогательство за публикацию — «такая же ответственность и такое же зло, как и взятки для госслужащих».

«Мы живем в одной стране, и считать, что коррупцию, системную коррупцию, которая съедает страну, можно преодолеть только в Верховной раде — неправильно. Коррупция начинается со взятки работнику полиции на дороге, продолжается подкупом или вымогательством журналиста, который пишет или не пишет правдивую или ложную информацию», — добавил украинский генпрокурор.

Накануне стало известно об обысках в интернет-редакции «Страна.ua». После обысков главред издания Игорь Гужва был задержан. Власти Украины обвинили его в вымогательстве $10 тысяч за неразмещение компромата на «действующего политика».

По мнению самого Гужвы, причиной уголовного преследования является публикация о народном депутате из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько.

Вера Юрченко