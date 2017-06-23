Ректор Европейского университета в Петербурге досрочно ушел в отставку

Ректор Европейского университета Санкт-Петербурга Олег Хархордин досрочно ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В сообщении говорится, что Олег Хархордин выразил надежду, что его отставка «обеспечит дальнейшее развитие университета как образовательной организации, отвечающей самым высоким мировым академическим стандартам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение об отставке вступит в силу 1 июля. В течение года обязанности Хахордина будет выполнять его предшественник Николай Вахтин, возглавлявший вуз с 2003 по 2009 годы.

Напомним, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отозвал лицензию у Европейского университета.

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил жалобу Европейского университета в Санкт-Петербурге на решение Рособрнадзора о приостановке действия лицензии.

К университету также подан иск о выселении из занимаемого особняка в Санкт-Петербурге в связи с несоблюдением условий договора в части требований по охране памятников истории и культуры. В университете объяснили, что городские власти были недовольны перепланировкой в здании.

Европейский университет, созданный в 1994 году, специализируется на гуманитарных и социальных науках. В его попечительский совет входят бывший глава Минфина Алексей Кудрин и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Андрей Дубровский