Дуров отверг обвинения Роскомнадзора в нейтральном отношении Telegram к терроризму

Создатель Telegram Павел Дуров отверг обвинения руководителя Роскомнадзора Александра Жаров в «нейтральном отношении» администрации мессенджера к терроризму.

«Эта позиция далека от реальности: только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма. Любой желающий может ознакомиться со статистикой ежедневных блокировок террористов в канале t.me/isiswatch», — написал Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что Тelegram «обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира – и ни в одной стране не был заблокирован за несуществующую "нейтральность" в этом вопросе».

Ранее в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал основателя Telegram Павла Дурова и администрацию мессенджера передать данные о сервисе, иначе Telegram в России будет заблокирован.

Сам Дуров, комментируя письмо главы Роскомнадзора по поводу необходимости зарегистрировать мессенджер в России, назвал угрозы блокировки Telegram «саботажем государственных интересов».

В ответ Жаров заявил, что мессенджер игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам.

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Вера Юрченко