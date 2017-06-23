СК возбудил дело после смерти 11 младенцев в перинатальном центре Брянска

Управление Следственного комитета по Брянской области возбудил уголовное дело о халатности в связи со смертью новорожденных в местной больнице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что в период с 8 марта по 1 июня 2017 года в перинатальном центре ГАУЗ «Брянская городская больница №1» скончались одиннадцать новорожденных детей. В рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг», — говорится в сообщении.

В комментарии ТАСС главный врач больницы Константин Воронцов сообщил, что все умершие младенцы «имели патологии, экстремально низкую массу тела». Он пояснил, что работа центра в настоящее время приостановлена для проведения дезинфекционных мероприятий и «никак не связана с проверками прокуратуры, СК и Росздравнадзора».

Перинатальный центр был открыт в Брянске в начале марта в рамках федеральной программы развития перинатальных центров.

Вера Юрченко