Украина обжаловала решение Лондонского суда по делу долге перед Россией

Министерство финансов Украины подало апелляцию в суд Лондона по делу о еврооблигационному долгу в размере $3 млрд перед Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В украинском министерстве уверены в выигрыше в суде. Слушания апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.

Напомним, 29 марта Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство России об ускоренном порядке рассмотрения дела. В свою очередь украинская сторона выступала за полномасштабный судебный процесс.