Главреду издания «Страна.ua» предъявили обвинение в вымогательстве

Главному редактору интернет-издания «Страна.ua» Игорю Гужве предъявили обвинение в вымогательстве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

Статья предусматривает лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.

Максимец добавили, что прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения 24 июня.

Накануне стало известно об обысках в интернет-редакции «Страна.ua». После обысков главред издания Игорь Гужва был задержан. Власти Украины обвинили его в вымогательстве $10 тысяч за неразмещение компромата на «действующего политика».

Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал обыски.

«Могу утверждать, что при обысках у Гужвы свобода слова не пострадала. Ее там не нашли. Там нашли $10 тыс., которые вымогали за неразмещение дискредитирующего материала», — сказал он.

По мнению самого Гужвы, причиной уголовного преследования является публикация о народном депутате из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько.

Вера Юрченко