Трамп создал комиссию по кибербезопасности на выборах
Президент США Дональд Трамп создал специальную комиссию, которая проверит безопасность системы подсчета голосов на выборах, заявил представитель Белого дома Шон Спейсер.
По его словам, комиссия должна прийти к выводу, можно ли доверять системе подсчета голосов на выборах в том числе и с точки зрения кибербезопасности. Комиссия начнет работу уже на следующей неделе, добавил Спейсер.
«Я думаю, что уже в ближайшие две недели комиссия сделает несколько заявлений, а в июле пройдут слушания с ее участием», — сказал он.
Накануне The Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что бывший президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение кибероружия в российской инфраструктуре. Спецслужбам США поручили найти слабые места в российской инфраструктуре в декабре прошлого года. Поручение содержалось в неопубликованной части последнего пакета санкций против России.
Напомним, США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую гонку. В частности, по мнению американской стороны, российские хакеры атаковали серверы предвыборного штаба кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон. В свою очередь, Россия отвергает все обвинения по вмешательству в выборы президента США.