В Череповце журналистку уволили после выступления в штабе Навального

В Череповце журналистку газеты «Голос Череповца» Елену Колядину уволили после того, как она выступила в штабе политика Алексея Навального, передает «Медиазона».

«Вчера (22 июня) я выступила в штабе Алексея Навального с небольшой лекцией о литературе и о том, как написать хороший текст. Сегодня меня уволили из ООО "Медиа Центр" из газеты "Голос Череповца" в течение получаса после объявления об этом», — написала Колядина на своей странице «Вконтакте».

По ее словам, трудовую книжку ей отдали «в течение десяти минут», объяснив увольнение «сокращением ставки специального корреспондента из-за падения тиражей газеты».Она добавила, что руководство издания, что газета «придерживается линии партии власти» и ей самой тоже нужно следовать этим правилам.

В городе Ейск Краснодарского края после антикоррупционного митинга 12 июня из гимназии уволили учителя истории и обществознания, председателя местного отделения партии «Яблоко» Александра Коровайного. Егоарестовали после акции на 10 суток.

«Сперва правоохранители поговорили с руководством учебного заведения, о чем я не знаю. Потом со мной. Уходя обронили: «Наверное, вы больше в школе работать не будете», — рассказал Коровайный.

В марте в Красноярске руководство Сибирского федерального университета уволило преподавателя философии и культурологии Михаила Константинова, показавшего студентам фильм «Он вам не Димон».