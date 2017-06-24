Россия подписала с Латакией соглашение о прекращении огня в Сирии

Российские военные подписали соглашение с властями провинции Латакия о прекращении огня в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на офицера российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александра Воронцова.

По его словам, такой документ подписан впервые с властями провинции, ранее аналогичные соглашения подписывали с отдельными населенными пунктами.

Ранее Минобороны России приостановило взаимодействие с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. В ведомстве объяснили, что такое решение было принято после того, как коалиция, возглавляемая США, сбила сирийский военный самолет.

В свою очередь, Белый дом заявил, что США будут защищать свои интересы в Сирии, но «сделают, что смогут», чтобы сохранить открытую линию коммуникации с Россией.

Меморандум о безопасности полетов в небе над Сирией был принят Россия и США в октябре 2015 года.