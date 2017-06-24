SpaceX успешно вывела на орбиту первый болгарский спутник связи

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX успешно вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1, сообщается в твиттере компании.

Запуск состоялся в 15:10 по времени Восточного побережья США (22:10 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

BulgariaSat-1 предназначен для передачи телевизионного сигнала, а также данных сотовой и интернет-связи на территорию Юго-Восточной Европы.

Для запуска спутника SpaceX повторно использовала нижнюю ступень Falcon 9, которая уже побывала в космосе. Компания и в этот раз вернула нижнюю ступень, она приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Планируется, что ступень используют для других запусков.

Основатель SpaceX Илон Маск перед приземлением нижней ступени беспокоился, что ее не получится посадить на платформу. Причиной этому, по словам Маска, могло стать то, что нижняя ступень столкнется с сильнейшими нагрузками при входе в плотные слои атмосферы. Однако его опасения не подтвердились.

Позднее в твиттере Маск написал, что во время посадки ракета сильно ударилась о платформу. В комментариях к посту Маск ответил, чтобы восстановить нижнюю ступень после полета потребуется несколько часов.

В начале июня SpaceX впервые отправила на орбиту уже побывавший в космосе грузовой корабль Dragon, он доставил на МКС 2,7 тонны груза. А в конце марта SpaceX впервые в истории совершила запуск и посадку ранее использованной первой ступени ракеты Falcon 9.