«Би-би-си»: после протестов 12 июня Кремль поручил социологам узнать мнение граждан о Навальном

После антикоррупционных митингов 12 июня Кремль поручил социологам провести опросы, чтобы выяснить отношение граждан к политику Алексею Навальному, передает «Би-би-си».

По данным исследований, узнаваемость Навального за последний год выросла на 10%. Согласно результатам опросов, о Навальном знают больше половины россиян (56%). Как рассказали источники «Би-би-си», респондентов также просили ответить на вопрос, после каких событий они могли бы перестать доверять Навальному.

Глава Фонда общественного мнения Александр Ослон не отрицал, что такие опросы проводились, однако не рассказал, кто был их заказчиком. При этом отдельно иследовали фокус-группы, состоявшие из москвичей 15–17 лет.

Читайте также Поколение политики. Об отцах и детях российского протеста

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров также подтвердил «Би-би-си», что опросы проводились, но их результаты не были опубликованы из-за «разногласий среди респондентов». Опросы, по его словам, показали, что молодежь считает себя вправе «митинговать, где захочется», а среднее и старшее поколение назвало «правильными и обоснованными» задержания участников.

В частности, у граждан спрашивали: «изменилось ли ваше мнение о действующей власти после просмотра фильма "Он вам не Димон"», а также должны ли СМИ освещать протестные акции.

В начале июня «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что одной из приоритетных тем во время президентских выборов в 2018 году станут проблемы молодежи. Сообщалось, что исследования на эту тему проведут ВЦИОМ и ФОМ.

Напомним, 12 июня и 26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.