В Омске после встречи штаба Навального в санатории главврача заподозрили в «финансировании терроризма»

После того, как в санатории «Рассвет» прошла встреча волонтеров штаба политика Алексея Навального, главврача учреждения Нателу Полежаеву заподозрили в «финансировании терроризма».

Одно из отделений омского Сбербанка заблокировало личные счета Нателы Полежаевой, а также счет ее дочери Ирины, на который она получала пенсию по инвалидности. Приостановление операций по ним банк мотивировал тем, что руководитель медучреждения подозревается в «отмывании денег, полученных преступным путем» и «финансировании терроризма».

При этом банк не сообщил, откуда поступила эта информация. Главврач санатория предполагает, что, вероятно, так отреагировала власть на встречу волонтеров штаба Навального.

Основная же деятельность Нателы Полежаевой — руководство Центром реабилитации, о котором «Новая газета» подробно рассказывала ранее. С помощью уникальных методик в нем лечат тех, кого госмедицина признала неизлечимыми.