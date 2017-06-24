Серебренников прокомментировал ситуацию вокруг «Седьмой студии»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал ситуацию вокруг «Седьмой студии», назвав ее «нелепой и чудовищной».

«Это нелепая и чудовищная ситуация, из-за которой оказалось в опасности большое количество честных и профессиональных людей, которые, между прочим, работают совсем не в такой "денежной" сфере, как об этом сейчас некоторые думают. Это смешно!», — сказал режиссер.

По его словам, когда он узнал об обвинении, то был «в крайней степени удивления», потому что спектакли «не просто прошли, а прошли с каким-то невероятным успехом». Он добавил, что в таких проектах, как «Платформа» работают, прежде всего, «энтузиасты и те, кто любит искусство».

«Что делать, когда по тебе катится каток? Театр, искусство оказались лицом к лицу с гигантской машиной достаточно репрессивного свойства. Очень хрупкие, беззащитные, честные люди сейчас дают какие-то объяснения, ходят к адвокатам, подвергаются обвинениям, у них устраивают обыски, обыскивают их и их родителей, кто-то даже сидит за решеткой, как Алексей Малобродский», — сказал Серебренников.

Ранее Кирилл Серебренников попросил зрителей подтвердить, что постановка спектакля «Сон в летнюю ночь» в рамках проекта «Платформа» состоялась.

Напомним, суд арестовал на месяц бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (статья 159 УК РФ). Во время заседания прокурор заявила что спектакль «Сон в летнюю ночь» не состоялся и выделенные на него деньги были похищены. Защита Малобродского в качестве доказательства обратного привела многочисленные рецензии на постановку.

Фигурантами этого дела также являются Нина Масляева и Юрий Итин.

Премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» состоялась осенью 2012 года на площадке «Винзавода». В афише «Гоголь-центра» на июль указан спектакль «Сон в летнюю ночь». Он будет сыгран с 3 по 8 июля.