Путин рассказал о своей связи с нелегальной разведкой во время работы в КГБ

Президент России Владимир Путин сообщил, что во время службы в КГБ, его работа была связана с нелегальной разведкой. Об этом он рассказал в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу».

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что сотрудники нелегальной разведки – это люди «особого качества, особых убеждений, особого склада характера».

«Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это без всякого преувеличения», – заключил президент.

Путин пожелал сотрудникам нелегальной разведки счастья и благополучия, выразив уверенность, что они услышат его слова.

Напомним, по линии внешней разведки КГБ Владимир Путин работал в 1985–1990 годах в Дрездене (ГДР). Он руководил дрезденским Домом дружбы СССР-ГДР.

Андрей Дубровский