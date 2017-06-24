CNN удалил материал о связях команды Трампа с российским фондом

Телеканал CNN удалил материал о связи команды президента США Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом говорится в обращении редактора издания.

В обращении отмечается, что опубликованная 22 июня статья, в которой говорилось о связях бывшего советника президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи с расследованиями в отношении Российского фонда прямых инвестиций, не соответствовала редакционным стандартам CNN. «Ссылки на статью деактивированы. CNN приносит свои извинения господину Скарамуччи», — уточняется в сообщении.

В статье CNN рассказывалось, что комитет по разведке американского сената заинтересовался встречей экс-советника президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи с директором РФПИ Кириллом Дмитриевым на экономическом форуме в Давосе.

Скарамуччи тогда заявил, что санкции в отношении России «были не самой лучшей вещью». Во время выступления на форуме он также подчеркнул, что американское правительство не возражает против американских инвестиций в российскую экономику. Сам Скарамуччи не отрицает, что проводил встречу с главой РФПИ, при этом отмечая, что она была очень короткой.

Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках в связи с выборами американского президента. В январе этого года была рассекречена часть доклада американской разведки, в котором говорилось о российской кампании по влиянию на президентские выборы в США.

10 мая президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми, поскольку тот, по мнению главы государства, «не может эффективно руководить бюро». Коми вел расследование против Трампа и его сотрудников на предмет предполагаемых «связей с Россией». Эти связи опровергают и в Белом доме, и в Кремле.

Андрей Дубровский