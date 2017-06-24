Путин назвал «главное» в работе журналистов

Президент России Владимир Путин во время визита в лагерь «Артек» обсудил с детьми принципы работы журналистов. Об этом сообщает Интерфакс.

Во время общения с артековцами к Путину обратилась участница медиаотряда лагеря Таня Бондарь из Донецка. Президент обратил внимание, что на встрече «очень много журналистов». На вопрос Путина, чем бы «они могли помочь» ей и другим ребятам из отрядов, девочка ответила, что журналисты «смогли бы нам рассказать о том, как правильно писать статьи, как правильно, под каким углом снимать репортажи».

В ответ Путин сказал, что «может быть, это самое главное» в работе журналистов — критерии оценки событий. Он также добавил, что важно делать так, чтобы не обидеть героев публикаций. Об этом Путин рассказал участнице медиаотряда «Артека» Тане Бондарь из Донецка.

Детский лагерь «Артек» был передан в федеральную собственность после присоединения Крыма к России и сейчас принадлежит Минобрнауки.