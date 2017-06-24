Экс-глава Марий Эл попросил Путина о помиловании в стихах

Бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению в получении взятки на сумму более 235 млн рублей, написал обращение в стихах президенту России Владимиру Путину. Полный текст письма опубликовал телеканал «Дождь».

«Я, бросая все на свете,

Был готов для вас служить,

А сегодня моим детям

Не на что, простите, жить», — пишет бывший губернатор.

Как отмечает телеканал, Маркелов написал письмо 27 мая. Но члены Общественной наблюдательной комиссии получили его только сейчас. По информации правозащитников, следователи цензурировали письмо около месяца.

В конце апреля Басманный суд арестовал имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Как ранее рассказал адвокат Маркелова Сергей Севрук, речь идет о трех квартирах, одной в Москве и двух в Йошкар-Оле, а также двух квартирах, принадлежащих его мачехе.

В апреле Леонида Маркелова арестовали на 2 месяца. Позднее Басманный суд продлил содержание под стражей до 12 сентября.

Маркелова обвиняют в нарушении части 6 статьи 290 УК России часть 6 (получение взятки). По данным следствия, Маркелов через доверенное лицо Наталию Кожанову получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей.

Следствие утверждает, что бывший губернатор обещал покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Он не признает свою вину.

В начале апреля президент России Владимир Путин отправил Леонида Маркелова в отставку.

Андрей Дубровский