Главреда «Страна.ua» арестовали с возможностью внесения залога

Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать главного редактора портала «Страна.ua» Игоря Гужву на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 544 тысячи гривен (примерно 1,2 млн рублей). Об этом сообщается на сайте издания.

Адвокат Гужвы Елена Лукаш заявила в суде, что в понедельник залог будет внесен и Гужва окажется на свободе. Сам главред «Страны.ua» сказал, что такой суммы залога у него нет, поэтому он будет обращаться за помощью.

Как отмечает издание, ранее прокуратура просила установить в качестве залога сумму более чем в 3 млн гривен (около 6,9 млн рублей).

Накануне главному редактору интернет-издания «Страна.ua» Игорю Гужве предъявили обвинение в вымогательстве. Статья предусматривает лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно об обысках в интернет-редакции «Страна.ua», после чего главред издания Игорь Гужва был задержан. Власти Украины обвинили его в вымогательстве $10 тысяч за неразмещение компромата на «действующего политика».

Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал обыски.

«Могу утверждать, что при обысках у Гужвы свобода слова не пострадала. Ее там не нашли. Там нашли $10 тыс., которые вымогали за неразмещение дискредитирующего материала», — сказал он.

По мнению самого Гужвы, причиной уголовного преследования является публикация о народном депутате из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько.

Андрей Дубровский