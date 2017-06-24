Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины направило России ноту протеста в связи с поездкой в Крым делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте министерства страны.

Украинская сторона направила ноту протеста в министерство иностранных дел России, поскольку российская сторона не согласовывала с ними визит в Крым, отмечается в сообщении.

«Украинская сторона считает упомянутый визит и другие «поездки» российских должностных лиц на временно оккупированные территории республики Крым и города Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права», — говорится на сайте МИД Украины.

В субботу Путин посетил детский лагерь «Артек» в Крыму.

Напомним, 18 марта 2014 года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и города Севастополь в состав России. При этом Украина не признает итоги референдума и не считает Крым частью России.

Согласно законодательству Украины, для посещения Крыма необходимо получить спецразрешение от украинских властей.

Андрей Дубровский