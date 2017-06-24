Сборная России по футболу вылетела с Кубка конфедераций

Сборная России проиграла команде Мексики в заключительном туре группового раунда со счетом 2:1 и вылетела с Кубка конфедераций.

Счет в матче открыл Александр Самедов на 25-й минуте, но уже через пять минут его сравнял Нестор Араухо. Первый тайм закончился ничьей. В начале второй половины встречи Ирвинг Лосано забил второй гол в ворота россиян после ошибки вратаря Игоря Акинфеева. Третий гол мексиканцев отменили из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

Таким образом, команда России не смогла преодолеть рубеж группового раунда на домашнем Кубке конфедераций, заняв в своей группе третье место после Португалии и Мексики.

Напомним, в стартовом матче Кубка конфедераций сборная России по футболу обыграла команду Новой Зеландии. Но уже во втором матче Россия уступила Португалии.