Парламент Великобритании подвергся хакерской атаке

Парламент Великобритании стал жертвой кибератаки, хакеры пытались получить доступ к данным электронной почты парламентариев. Об этом в своем твиттере написал член Палаты лордов Кристофер Реннард.

Cyber security attack on Westminster Parliamentary e.mails may not work remotely Text urgent messages @LibDemLords @LabourLordsUK @Torypeers — Chris Rennard (@LordRennard) June 24, 2017

По данным телеканала «Би-би-си», парламентариям еще 23 июня сообщили о попытке несанкционированного доступа к их почтовым аккаунтам. Позднее у них возникли затруднения при удаленном доступе к почтовым ящикам. Для расследования инцидента представители Парламента обратились в Национальный центр по кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC).

Ранее The Times сообщала, что пароли, принадлежащие британским депутатам, выставили на продажу на одном из русскоязычных хакерских ресурсов.

Напомним, 12 мая по всему миру распространился вирус-вымогатель WCry (Wanna Cry). По данным Европола, хакерской атаке подверглись 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира.

В Великобритании вирус атаковал Национальную службу здравоохранения.

Андрей Дубровский