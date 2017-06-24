АФК «Система» предложила провести независимую экспертизу в споре с «Роснефтью»

АФК «Система» выступила за проведение независимой экспертизы для разрешения спора с «Роснефтью». Об этом на собрании акционеров заявил президент АФК «Система» Михаил Шамолин, передают «Ведомости».

По мнению Шамолина, привлечение третьей стороны в споре поможет разрешить конфликт. «Система» также предлагала решить спор без суда.

Ранее «Роснефть» и «Башнефть» подали иски на 170 млрд рублей к «Системе» в московский и башкирский арбитражный суд.

Позднее представители компании «Роснефть» обратились в правоохранительные органы после того, как в суд поступила информация о якобы «отказе» от иска к АФК «Система».

Напомним, в 2014 «Башнефть», которой владела «Система», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти». В свою очередь, «Роснефть» настаивает, что плохое управление «Системы» активами «Башнефти» привело к снижению стоимости компании. По подсчетам руководства «Роснефти», ее «дочка» «Башнефть» потеряла порядка 170 миллиардов.

Андрей Дубровский