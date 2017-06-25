Конгрессмены США предложили вывести страну из договора РСМД

Несколько членов палаты представителей США из Республиканской партии направили в Белый дом предложение о выходе страны из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного США и СССР в 1987 году. Об этом сообщает издание Politico.

«С нашей стороны было бы безответственно продолжать соблюдать договор, когда единственный участник, помимо нас (Россия, — ред.), его не соблюдает», — заявил член палаты представителей и председателя подкомитета по стратегическим силам Майк Роджерс.

Однако в Пентагоне, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности предложение встретили настороженно. По мнению членов администрации США, договор отвечает «интересам национальной безопасности США». А выход из договора может «спровоцировать полномасштабную гонку вооружений».

Как отмечает издание, в прошлом году Пентагон в своем докладе Конгрессу США предостерег от выхода из договора РСМД. В документе говорилось, что лучше призвать Россию его соблюдать, чем выходить из него.

В марте замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва заявил, что Россия развернула баллистическую ракету наземного базирования, тем самым нарушив договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Впервые публичное обвинение в адрес Москвы о нарушении договора по РСМД прозвучало еще в июле 2014 года: тогда письмо с претензией российскому лидеру Владимиру Путину написал президент США Барак Обама.

Россия, в свою очередь, отвергает обвинения Соединенных Штатов. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на американскую критику, заявил, что Россия неоднократно предлагала США провести консультации и представить подтверждения «голословным обвинениям».

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Соглашение вступило в силу 1 июля 1988 года. Согласно документу, стороны отказывались от производства, испытания и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Андрей Дубровский