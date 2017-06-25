Краснодарские художники попросили политического убежища в Швеции

Художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский попросили политического убежища в Швеции. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В январе Кнедляковский провел в Краснодаре акцию в День работников служб государственной безопасности. Он прикрепил крест на постамент памятника Феликсу Дзержинскому. Его обвинили в хулигантстве и арестовали на 15 суток. Кнедляковский сказал, что ФСБ восприняла акцию как оскорбление. По его словам, в спецприемнике с ним велись беседы. «Недвусмысленно давалось понять, что могут в любой момент возбудить уголовное дело или что-то подобное сделать», – утверждает он.

Кроме того, по словам художников, на Кубани вообще «тяжело с проявлениями публичной активности».

«Нет ни мест, ни площадок, все вычищено. В 2016 году, когда мы пытались сделать фестиваль "Медиаудар", на площадку, с которой мы договорились, вломился весь цвет кубанских силовиков, от казаков до оперативников ФСБ. Сначала они прошли по всем арендаторам, всем угрожали. Площадка, конечно же, отказалась нас принимать. Пришлось мне выступать на фуд-корте в ближайшем торговом центре», – рассказывает Кнедляковский.

В итоге художники решили уехать в Швецию. Власти страны предоставили Джанян и Кнедляковскому квартиру, сейчас рассматривают их прошение об убежище.

Теперь художники готовятся к выставке постсоветского акционизма в лондонской галерее Саачи, где собираются показать работы «Белый круг», «Мордовлаг» и большие портреты Pussy Riot. Ранее в 2014 году они уже представляли в Швеции работу «Белый круг», которая была посвящена протестам в Москве против третьего президентского срока Владимира Путина.

Андрей Дубровский