СК начал проверку сообщения о незаконной выдаче золотой медали дочери главы управления образования в Адыгее

Следственный комитет по Адыгее начал проверку сообщения о незаконной выдаче золотой медали одной из выпускниц школы №1 Тахтамукайского района республики, сообщается на сайте регионального отделения ведомства.

На незаконное получение золотой медали пожаловалась выпускница-медалист той же школы Рузанна Туко. Во время своего выступления на вручении медалей она заявила, что ее одноклассница, дочь руководителя управления образования Тахтамукайского района Светланы Паранук, ни разу за год не отвечала на уроках ни по одному предмету, но получила медаль.

После этого министерство образования и науки республики начало служебную проверку. По итогам проверки Паранук уволили — в ее действиях были установлены «нарушения закона о противодействии коррупции».

Кроме того, комиссия Минобрнауки Адыгеи выяснила, что результаты ЕГЭ дочери Светланы Паранук не позволяли поставить ей отличные оценки в аттестат. По русскому языку она получила 69 баллов, по обществознанию — 56 баллов, по математике — 33 балла.

Затем дочь Светланы Паранук сама написала заявление на имя директора школы, в котором попросила по этическим соображениям отозвать медаль. Педсовет принял заявление единогласно.

Андрей Дубровский