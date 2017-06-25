В британском Ньюкасле автомобиль въехал в толпу празднующих

В британском Ньюкасле около спортивного центра «Westgate Sports Centre» автомобиль въехал в толпу, празднующих Ураза-Байрам. Шесть человек получили получили ранения. Среди них могли быть дети. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как сообщает издание, на место происшествия прибыли службы экстренной помощи, полиция и сотрудники скорой помощи. Правоохранители опрашивают очевидцев.

Как пишет «Би-би-си», одна женщина арестована по делу о наезде на пешеходов. Отмечается, что полиция не рассматривает случившееся как теракт.

New: Moment car hit people gathering for Eid in #Newcastle pic.twitter.com/KflMYQNT5n — LTH london (@LTHlondon) June 25, 2017

Сотни людей в Ньюкасле пришли на праздник, отмечаемый в честь окончания Рамадана.

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