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В британском Ньюкасле автомобиль въехал в толпу празднующих

Общество

В британском Ньюкасле около спортивного центра «Westgate Sports Centre» автомобиль въехал в толпу, празднующих Ураза-Байрам. Шесть человек получили получили ранения. Среди них могли быть дети. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как сообщает издание, на место происшествия прибыли службы экстренной помощи, полиция и сотрудники скорой помощи. Правоохранители опрашивают очевидцев.

Как пишет «Би-би-си», одна женщина арестована по делу о наезде на пешеходов. Отмечается, что полиция не рассматривает случившееся как теракт. 

Сотни людей в Ньюкасле пришли на праздник, отмечаемый в честь окончания Рамадана.

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Теги:
великобритания, дтп, нападение, автомобили

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