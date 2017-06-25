Эрдоган потерял сознание на праздничной молитве в мечети

Президент Турции Реджеп Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает CNN Turk.

Инцидент произошел в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул. Во время начала молитвы главе государства стало плохо. Президенту принесли носилки и оказали срочную медицинскую помощь прямо на месте. Как отмечает издание, врачи объяснили произошедшее резким скачком уровня сахара в крови турецкого лидера.

Сам Эрдоган связал произошедшее с «небольшим скачком давления, связанного с диабетом».

«Слава богу, теперь все хорошо», — сказал президент.

Президенту Турции Реджепу Эрдогану 63 года. В 2012 году он перенес лапароскопическую операцию на желудке.

Андрей Дубровский